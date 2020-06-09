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حكومة بوروندي تعلن وفاة رئيس الجمهورية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:16 م
رئيس جمهورية بوروندي
رئيس جمهورية بوروندي
وكالات

أعلنت حكومة جمهورية بوروندي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس بيير نكورونزيزا، بسبب توقف نبض قلبه في يوم 8 يونيو الجاري.

ونشرت الحكومة البوروندية بياناً عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قالت فيه: "تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020".

وكان الرئيس نكورونزيزا، قد أصدر بياناً يوم الخميس الماضي، أعلن فيه أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة في العام الجاري، على الرغم من  الاستفتاء الأخير الذي يسمح بوجوده في السلطات لفترات أطول، قائلًا: "ستنتهي ولايتنا الرئاسية في عام 2020".

*جمهورية بوروندي
هي بلد غير ساحلي في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا من شرق أفريقيا، وتحدها رواندا في الشمال، وتنزانيا من الشرق والجنوب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الغرب، ويعتبر أيضا جزءا من وسط أفريقيا، العاصمة البوروندية بوجمبورا هو الحدود الجنوبية الغربية المتاخمة بحيرة تنجانيقا.

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