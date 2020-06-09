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مسلسل "لف وارجع تاني" يتفوق على "كرفان" في استفتاء "الفجر الفني"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:04 م
لف وارجع تاني
لف وارجع تاني
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر المسلسل الإذاعي ''لف وأرجع تاني" للفنان أحمد حلمي في قائمة استفتاء 'الفجر الفني' اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو كأفضل مسلسل إذاعي، حيث حصد على 13307 صوت بمعدل 46.52%، بينما جاء مسلسل "كرفان" في المركز الثاني وحصد على 10526 صوت بمعدل 36.79%.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمي، كل من منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه.

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