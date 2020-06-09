Advertisements

حكومة الشارقة تبدأ بإجراء فحص "كورونا" مجاني لموظفيها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
وكالات

بدأت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ممثلة في منطقة الشارقة الطبية، اليوم الثلاثاء، بعمل فحوصات خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" لموظفي حكومة الشارقة المتوقع عودتهم إلى لعمل، وذلك للتأكد من سلامتهم قبل مباشرة العمل.

وباشرت الدائرة بالتنسيق مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة لتوجيه جميع موظفيهم المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا "مجاناً"، وذلك في موقع الفحص الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض بمقر نادي الشطرنج بالشارقة.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم: بالتوجيهات السامية لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، النابعة من حرصه الأبوي وعنايته الفائقة بموظفي حكومة الشارقة وعائلاتهم، والمتابعة الحثيثة لولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، منذ بداية الأزمة لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لمجتمع الشارقة، جاء قرار تنفيذ الفحص لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين.

وأضاف الدكتور طارق سلطان :أنه تم تقسيم الجهات إلى مجموعات بحيث لا يزيد عدد المتواجدين للفحص في المقر خلال اليوم الواحد عن 200 شخص؛ بهدف الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي وترك مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل موظف والآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

وتابع: أن مقر الفحص بدأ باستقبال موظفي حكومة الشارقة، وإجراء الفحوصات وأخذ المؤشرات الحيوية للموظفين للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا؛ وذلك وفق الجداول المعدة لحضورهم؛ حيث يتم إبلاغ الموظف مسبقاً بموعد فحصه ويستقبل مقر الفحص الموظفين منذ الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

كما أوضح أن موارد الشارقة حرصت على التنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لتنفيذ الفحص عبر مواقع في المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية مراعاة لبعد مناطق سكن الموظفين وتسهيلاً لوصولهم لمقر الفحص.

وأشار إلى أن أهمية هذا الفحص تأتي التأكد من خلو شريحة كبيرة من المجتمع من الفيروس وهي شريحة الموظفين، ويسهم في تحقيق السلامة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، ويدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة الشارقة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من الوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس حكومة الشارقة حكومة الشارقة الإمارات

أخبار تهمك

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من حالات "بدون أعراض"

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 5 ساعات

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي المعار يرفض العودة للفريق

منذ أقل من ساعتين

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الشارقة تتوج جهود 38 عاماً من العمل في خدمة ذوي الإعاقة

مجموعة "اينوك" تعتزم علي فتح 5 محطات وقود بالشارقة في 2019‎

تكريم الحاصلين على نوط الخدمة المتميزة بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة

مليون درهم مكرمة سلطان القاسمي لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل

انطلاق الدورة الـ21 من مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة الأربعاء المقبل

افتتاح مهرجان الفنون الإسلامية الـ٢١ بالشارقة (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن