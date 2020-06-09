هوك: نعمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران





قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات على طهران أدت إلى نتائج ممتازة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران.





وأضاف هوك: أن إيران هي في صدارة الدول في مجال رعاية الإرهاب، و منع تسلحها يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها، موضحاً أن " النظام الإيراني يرزح تحت ضغط كبير والباب مفتوح للدبلوماسية".



