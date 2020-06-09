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هوك: نعمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:57 م
الفجر
قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات على طهران أدت إلى نتائج ممتازة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران.
وأضاف هوك: أن إيران هي في صدارة الدول في مجال رعاية الإرهاب، ومنع تسلحها يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها، موضحاً أن "النظام الإيراني يرزح تحت ضغط كبير والباب مفتوح للدبلوماسية".
*العقوبات الأمريكية على إيران
تشير العقوبات الأمريكية على إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران، التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من جانب الولايات المتحدة وحظر بيع طائرات وإصلاح قطع غيار لشركات الطيران الإيرانية.
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