"البيئة" توافق على إصدار أول رخصة إلكترونية خاصّة بقوارب الصيد

أوضحت الوزارة، أن المستفيد تمكّن من تقديم الطلب "عن بعد" في بوابة الخدمات الإلكترونية للثروة السمكية، وذلك لإصدار رخصة صيّاد حِرَفِيّ وتسجيل رقم للرخصة؛ ليستفيد من تسجيل القوارب التابعة له وإصدار رخصها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الأخرى للصيادين، وتشمل "إصدار وتجديد رخص عمال الصيد (السعودي، الأجنبي) - تغيير نشاط الصيد".





يذكر أن الوزارة تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة في جميع القطاعات.