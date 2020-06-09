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"البيئة" توافق على إصدار أول رخصة إلكترونية خاصّة بقوارب الصيد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أول رخصة إلكترونية "رخصة خاصة بقوارب الصيد" لأحد المستفيدين.

أوضحت الوزارة، أن المستفيد تمكّن من تقديم الطلب "عن بعد" في بوابة الخدمات الإلكترونية للثروة السمكية، وذلك لإصدار رخصة صيّاد حِرَفِيّ وتسجيل رقم للرخصة؛ ليستفيد من تسجيل القوارب التابعة له وإصدار رخصها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الأخرى للصيادين، وتشمل "إصدار وتجديد رخص عمال الصيد (السعودي، الأجنبي) - تغيير نشاط الصيد".

يذكر أن الوزارة تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة في جميع القطاعات.


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وزارة البيئة قوارب صيد تراخيص السعودية

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