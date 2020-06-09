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هبة مجدي تتفوق على عبير صبري في استفتاء 'الفجر الفني'

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:24 م
هبة مجدي
هبة مجدي
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدرت الفنانة هبة مجدي استفتاء "الفجر الفني"، في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو

وجاءت هبة مجدي في المركز الأول، حيث حصدت 194596 صوتًا، ما يعادل 29.04%، بينما جاءت في المركز الثاني عبير صبرى ب 182923صوت مايعادل 27.3%.

يذكر أن هبة مجدي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

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