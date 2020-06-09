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أول رد رسمي من الوحدة السعودي بخصوص المفاوضات مع نجم الأهلي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:06 م
الاهلي
الاهلي
علاء خليف
أوضح توفيق تونسي المشرف على فريق الكرة في نادي الوحدة السعودي، حقيقة ما تردد بخصوص اهتمام ناديه بالتعاقد مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي، بعد إنهاء علاقته بالقلعة الحمراء ورحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي.
وأكد تونسي في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "سبورت" السعودية، أن ما تردد بشأن رغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع حسام عاشور أنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأنه لا توجد أي نية للتفكير في اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وطلب النادي الأهلي من "عاشور" الاعتزال والعمل في قناة النادي مع وعود بإقامة حفل اعتزال لكن سرعان ما حدث أزمة بين النادي واللاعب أدت لتراجع مسئولي القلعة الحمراء عن هذا العرض وتم توجيه الشكر للاعب على الفترة التي قضاها داخل الفريق.


وأعلن حسام عاشور عقب أزمته مع النادي الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والاستمرار في الملاعب خلال الفترة المقبلة، وأكد امتلاكه عرضين احدهما من السعودية والأخر من البرتغال للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وربطت تقارير صحفية حسام عاشور بالمفاوضات مع الوحدة السعودي، وهو الأمر الذي نفاه المشرف على فريق الكرة بالنادي جملة وتفصيلا وأكد عدم نية النادي التعاقد مع اللاعب في الصيف القادم.

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