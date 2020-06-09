حكاية أغنية.. "من حبي فيك يا جاري" جعلت من حورية حسن مطربة التفاصيل الصغيرة

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حكاية أغنية اليوم عن أشهر أغاني المطربة حورية حسن، التي لقبتها الصحف المصرية بـ"فنانة الجيل الصاعد"، وهي أغنية "من حبي فيك يا جاري".



بدأت الحكاية ذلك التوقيت الذى ظهرت فيه ظاهرة وجود طبقة جديدة فى مصر مع تنامي ثورة يوليو ١٩٥٢ خلقت لها وجودًا مختلفًا.



استخدم الموسيقار محمد الموجي، آلة شعبية تشبه الأكورديون، وكان للأغنية أهمية لوجودها ضمن سياق أحداث فيلم "أحبك يا حسن" بطولة شكري سرحان، ونعيمة عاكف.



يحكى الفيلم قصة شاب ثري أرسله والده لدراسة الهندسة فذهب لتعليم الموسيقى فى شارع محمد على وأحب راقصة، وهو سبب آخر ضمن لهذه الأغنية التي تعد الآن من كلاسيكيات الغناء الشعبى المصرى الانتشار، وحفظ لها البقاء، وكان للمطربة "أحلاهم" التي جسدتها حورية حسن، وهي جارة البطل جعل للأغنية تميزًا.



بعد إنطلاق الأغنية التي كتبها المُبدع مرسي جميل عزيز، ولحنها الموسيقار محمد الموجي، فى نظر الكثير مطربة التفاصيل الصغيرة التى ترصد أحوال وشكل بيوت المناطق الشعبية فى مصر الستينات، وهو الأمر الذي رشحها لأداء أغنيات أخرى تكمل حبات ذلك العقد.



كانت أغنية من "حبي فيك يا جاري" تُطلب من حورية حسن، دائمًا في حفلاتها في مصر والوطن العربي.

