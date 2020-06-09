الهلال ينافس بقوة لاستئجار ملعب جامعة الملك سعود

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهل السعودي يسعي إلى استئجار ملعب جامعة الملك سعود لمدة 7 أعوام، وذلك من خلال العرض المقدم من شركة "الهلال الاستثمارية" التابعة للزعيم السعودي.





وانتهت أمس الاثنين المهلة الأخيرة التي حددتها الجامعة لتقديم المظاريف من قبل الجهات الراغبة في استئجار، أو استثمار الملعب.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن المظاريف ستفتح اليوم الثلاثاء في حضور لجنة من وزارة المالية وممثلي الجهات المتقدمة بالعروض، لاختيار العرض الأفضل حسبما تراه جامعة الملك سعود بناء على الجوانب المادية والفنية والاستثمارية، ومدة العقد.





وأشارت المصادر إلى أن المستندات الرسمية للمتقدمين، ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل لجنة فنية رسمية مختصة قبل إعلان الفائز النهائي بالمناقصة، وسيستغرق ذلك عدة أيام، قبل الاعتماد النهائي وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.





ولم يتقدم للاستفادة من الملعب سوى شركة نادي الهلال، وشركة الوسائل السعودية التابعة لمحمد عبد الإله الخريجي، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة العربية للدعاية والإعلان.



