Advertisements

الهلال ينافس بقوة لاستئجار ملعب جامعة الملك سعود

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهل السعودي يسعي إلى استئجار ملعب جامعة الملك سعود لمدة 7 أعوام، وذلك من خلال العرض المقدم من شركة "الهلال الاستثمارية" التابعة للزعيم السعودي.

وانتهت أمس الاثنين المهلة الأخيرة التي حددتها الجامعة لتقديم المظاريف من قبل الجهات الراغبة في استئجار، أو استثمار الملعب.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن المظاريف ستفتح اليوم الثلاثاء في حضور لجنة من وزارة المالية وممثلي الجهات المتقدمة بالعروض، لاختيار العرض الأفضل حسبما تراه جامعة الملك سعود بناء على الجوانب المادية والفنية والاستثمارية، ومدة العقد.

وأشارت المصادر إلى أن المستندات الرسمية للمتقدمين، ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل لجنة فنية رسمية مختصة قبل إعلان الفائز النهائي بالمناقصة، وسيستغرق ذلك عدة أيام، قبل الاعتماد النهائي وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.

ولم يتقدم للاستفادة من الملعب سوى شركة نادي الهلال، وشركة الوسائل السعودية التابعة لمحمد عبد الإله الخريجي، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة العربية للدعاية والإعلان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة الملك سعود الهلال السعودي الهلال

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من حالات "بدون أعراض"

منذ ساعة

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 5 ساعات

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي المعار يرفض العودة للفريق

منذ أقل من ساعتين

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

نائب رئيس الهلال السعودي يتبرع للزعيم بمبلغ ضخم

الزمالك يُعادل رقم اتحاد جدة بعد التتويج بالسوبر المصري السعودي

الاتحاد السكندري يختتم تدريباته استعدادًا للهلال السعودي

نجوم الهلال.. لاعبون يمكنهم حسم نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا لصالح الزعيم الهلالي

وصول الهلال السعودي إلى ملعب الملك أل سعود بالرياض لمواجهة أوراوا الياباني

موعد إياب مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن