إيمان العاصي تكشف عن تعافيها من فيروس كورونا.. وتوجه رسالة للمصابين

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كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن تفاصيل تعافيها من فيروس كورونا، وذلك في أخر يوم بشهر رمضان المبارك.





وقالت إيمان العاصي، خلال مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" أنها عندما شعرت ب الأعراض قامت بتحليل والأول ظهر إيجابي، ثم قامت بعدها بإيام بتحليل أخر داخل وزارة الصحة وكانت النتيجة سلبية إلى أنها قررت التحاليل 3 مرت لكي تتأكد من تعافيها نهائيا.





وأضافت "أنها عزلت نفسها عن جميع أفراد اسرتها وابتعدت تماما عن ابنتها، لافتة إلى أن مررت بظروف نفسية صعبة خلال فترة عزلها خصوصا بسبب ابتعادها عن ابنتها، التي كانت تتحدث معاها من خلال الهاتف فقط.



وطالبت من الجميع" بعدم الخوف والقلق إذا ظهرت نتجية التحليل إيجابية، لإن ذلك يؤثر في المنعمة بشكل كبير، مؤكدة بإنها لم تشعر بإعرض صعبة سوي حاسة الشام والتذوق.



وأختتمت حديثها" بإن لا يجب أن تتعامل مع فيروس كورونا، بخوف لإنه أصبح لدية صحة جيدة، كما أكدت أن المتعافين هما أكثر فائدة للمصابين بفيروس كورونا، وذلك بسب قدراتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المصابين.