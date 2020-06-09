Advertisements

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:02 م
عبير فريد شوقي
عبير فريد شوقي
فايقة محمد عادل
أصيبت عبير شوفي نجلة الفنان الراحل فريد شوقي بفيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم حاليا , ولذلك تتبع الدولة كافة افجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس .

وقد أعلنت عبير عن إصابتها من خلال حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك " , وكتبت : رحت ميعاد شغل يوم الخميس الراجل مد يده يسلم , اتحرجت فسلمت عليه

وتابعت : بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق وداني في داهية كورونا الحمد لله

كما قام ابن شقيقة عبير فريد شوقي بتأكيد الخبر عبر خاصية الإستوري علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وقال : خالتي جالها كورونا بسبب أنها محبتش تكسف يد حد وتتعقم قدامه بعد ما سلمت عليه .

أخبار تهمك

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 5 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من حالات "بدون أعراض"

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الأهلي المعار يرفض العودة للفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

منذ ساعتين

عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن