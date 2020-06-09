عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

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أصيبت عبير شوفي نجلة الفنان الراحل فريد شوقي بفيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم حاليا , ولذلك تتبع الدولة كافة افجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس .



وقد أعلنت عبير عن إصابتها من خلال حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك " , وكتبت : رحت ميعاد شغل يوم الخميس الراجل مد يده يسلم , اتحرجت فسلمت عليه



وتابعت : بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق وداني في داهية كورونا الحمد لله



كما قام ابن شقيقة عبير فريد شوقي بتأكيد الخبر عبر خاصية الإستوري علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وقال : خالتي جالها كورونا بسبب أنها محبتش تكسف يد حد وتتعقم قدامه بعد ما سلمت عليه .