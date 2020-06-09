800 طن مساعدات طبية وغذائية.. الإمارات رمز الإنسانية في زمن كورونا





كشف الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، اليوم الثلاثاء، عن حجم مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دول العالم خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".





وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هدية الإمارات للعالم خلال أزمة كورونا حتى الآن: أكثر من 65 دولة في جميع قارات العالم. أكثر من 800 طن مساعدات طبية وغذائية. أكثر من 800 ألف مستفيد في قطاع الصحة"، مضيفاً "مساعدات مستمر لمنظمة الصحة العالمية. مساعدات مستمرة لبرنامج الأغذية العالمي".





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,226 مليون إصابة، بينهم أكثر من 409 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,560 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



