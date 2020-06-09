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بعد تعرضه لوعكة صحية.. معلومات لا تعرفها عن صبري عبد المنعم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:12 م
صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم
رشا عادل
تعرض الفنان صبري عبد المنعم، لوعكة صحية دخل على أثارها المستشفى وأجرى عملية جراحية بالقلب، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.


ويعرض لكم "الفجر الفني" معلومات عن الفنان صبري عبد المنعم

ولد صبري عبد المنعم، عام ٢٣ يوليو ١٩٧٤.

حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

متزوج من سهير ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم.

لديه من الأبناء ولد وبنت.


بدأ مشواره الفني في السبعينات.


وكانت انطلاقته الحقيقية في الوسط الفني في فترة الثمانينيات.

شارك في أكثر من ٤٧٠ عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما على مدار ٥٠ عاما.


من أشهر أعماله مسلسل حديث المساء والصباح وعايدة والشهد والدموع وسوق العصر ورأفت الهجان.

و كان أخر أعمال شارك فيها مسلسل ليالينا ٨٠ ومسلسل القمر آخر الدنيا

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