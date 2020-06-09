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تباين أداء البورصات الخليجية بنهاية تعاملات منتصف الأسبوع

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
تباين أداء البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع،  لتنهي بورصة دبي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات، متأثرة بأسهم شركات العقارات ومبيعات لجني الأرباح، في حين حقق المؤشر السعودي زيادة طفيفة.

ونزل المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 1.8 بالمئة، إذ دفعه للانخفاض تراجع 4.1 بالمئة لسهم إعمار العقارية القيادي وخسارة 3.9 بالمئة لسهم إعمار للتطوير.

يؤجل مشغلو مراكز التسوق في منطقة الخليج مشروعات عملاقة جديدة، إذ قلبت جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط رأسا على عقب قطاع تجزئة قامت دعائمه على مراكز ضخمة تلبي احتياجات السائحين والمواطنين الأثرياء.

ويتوقع بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس انخفاضا بنسبة 20 بالمئة في مبيعات المتاجر في دبي في 2020 إذا سُمح للزائرين الأجانب في الربع الثالث من العام، وتراجعا بنسبة 40 بالمئة إذا ظلت قيود السفر قائمة حتى نهاية العام.

وربح المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.4 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.5 بالمئة.

في غضون ذلك، أوردت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة يوم الاثنين أن السعودية ربما تقيد بشدة أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.8 بالمئة، إذ فقد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.9 بالمئة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الاثنين إن الإمارة ستمدد لمدة أسبوع حظرا فُرض في الثاني من يونيو حزيران على التنقل منها وإليها وبين مدنها الرئيسية.

ويسري الحظر على جميع سكان الإمارة باستثناء العاملين في قطاعات حيوية.

وهبط مؤشر الأسهم القطرية 0.6 بالمئة، إذ نزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة وفقد سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 0.9 بالمئة.

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