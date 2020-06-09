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مي عمر تستعيد ذكريات ما قبل "كورونا"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:55 م
مي عمر
مي عمر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة مي عمر بالتفاعل من حين لأخر مع متابعيها ومحبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية , حيث شاركت مي محبيها منذ قليل بصورة عبر صفحتها الرسمية "بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "

وظهرت مي بالصورة بإطلالة كاجول مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون أسود ونظارة شمس , وحاملة في يديها شنطة سوداء , وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها مما تناسب مع إطلالتها .

وكتبت علي الصورة : بحب الصورة دي بالرغم من إنها صورة عادية علشان حاجتين : أول حاجة تايا هي اللي مصوراها , تاني حاجة إني لما شوفت الصورة افتكرت اليوم ده وإزاي بنتي كانت بتلعب وبتجري جمبي من غير خوف

وتابعت : كلنا اتعلمنا أد أيه اليوم عادي بتانا كان نعمة كبيرة جدا من ربنا , مجرد أننا كنا قادرين ننزل من بيتنا وناخد أولادنا معنا وأحنا مش خايفين إنهم يلمسوا حاجة , إننا نقف نتصور مع حد أو أو أننا ننزل عدي كده من غير ماسك , يارب ارفع عنا البلاء والوباء وأحفظ أهالينا وأولادنا جميعا .

وفي سياق آخر، خاضت الفنانة مي عمر السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال ،أحمد صلاح حسني، أحمد خليل،نجلاء بدر،أحمد خالد صالح،رياض الخولي، هنادي مهنى،أحمد جمال السعيد، ليلى أحمد زاهر،مجدي فكري،مها نصار،غفران محمد،عايدة رياض، عهدي صادق،ومن تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي،إنتاج سينرجي.

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