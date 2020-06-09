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نشرة حوادث الفجر: رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل حنين حسام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:41 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

بلاغ يطالب بإحالة حسن نافعة للمحاكمة الجنائية العاجلة
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قيد تحت رقم 22643 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، طالب بإحالة حسن نافعة للمحاكمة الجنائية العاجلة لتعمده نشر أخبار كاذبة والتشكيك في مقدرات الدولة المصرية وتلقي تمويلات مشبوهة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
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قضايا الدولة تهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم
أشاد المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسته مصر طيلة السنوات الست الماضي.
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ضبط 4723  شخصا مخالف لقرار الحظر خلال 24 ساعة
تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم 4723 شخصا مخالف لقرار حظر المواطنين.
كما تمكنت، من ضبط 2827 مركبة مخالفة.
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ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة مسنة بمسكنها بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة مسنة، بداخل مسكنها بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (سيدة مسنة) داخل الشقة سكنها بدائرة القسم وبها سحجات وكدمات حول العنق وما قررته إبنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام إبنها بالدخول من نافذة المطبخ وإكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.
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ضبط شخص لقيامه بتصنيع الكحول والكمامات داخل مخزن بالقاهرة
ضبطت الأجهزة الأمنية، ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الكحول والكمامات داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة.
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رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل حنين حسام
قررت غرفة المشورة بمحكمة العباسية رفض إستئناف نيابة شمال القاهرة علي قرار أخلاء سبيل طالبة كلية الاثار "حنين حسام" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" بكفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه وتأييد قرار الإخلاء.
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ضبط مسئول لمزاولته مهنة صيدلي بدون ترخيص بالمعادي
تمكنت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن شركة لإدارة الصيدليات كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي لإدارته الشركة ومزاولته مهنة صيدلي "بدون ترخيص" وحيازته لكمية من العقاقير والأدوية المُدرجة ضمن البروتوكول العلاجى لمصابي فيروس كورونا "بدون تصريح" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عُثر بداخل الشركة على 100 حقيبة أدوية ومستلزمات طبية. 
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الكلمات المفتاحية

مقتل قضايا الدولة سيدة حوادث بوابة الفجر اخلاء سبيل حنين حسام

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