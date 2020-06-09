إطلاق أول روبوت بمصر لتقديم الخدمات لمرضى كورونا (صور)

أعلنت جامعة المنصورة عن إطلاق أول روبوت لتقديم الخدمات لمرضي فيروس كورونا بمستشفى العزل، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وحماية الأطقم الطبية.





قامت جامعة المنصورة بتصنيع أول روبوت بالجامعات المصرية لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتهم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم وتقليل فترات التعامل مع المرضي.





ويقوم الروبوت الذى يتم التحكم به عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم، دون أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي.





الروبوت تم تنفيذه بايدى احد أبناء جامعة المنصورة وبمكونات متواجدة بالسوق المصرى، ويعمل الروبوت بواسطة التحكم عن بعد يصل مداه 1000 متر فى الأماكن المفتوحة، 250 مترا داخل المنشآت والمستشفيات.

يتميز بسهولة حركته واستخدامه لأى من أعضاء الفريق الطبى يعمل بواسطة بطاريات شحن وتستمر من 4- 6 ساعات عمل مستمر ويمكن إعادة شحنها خلال من ساعة ونصف إلى ساعتين.





يتميز بقدرته على حمل وزن 150 كجم إضافة إلى وزنه الأساسي والذى يبلغ 50 كجم، مزود بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض التي سيتم توصيل الطعام والمستلزمات إليه عن طريق الموبايل كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته.





يمكن تعقيمه بسهولة بكافة أنواع المطهرات ضد الفيروسات دون التأثير على المكونات التكنولوجية الداخلية.





الجدير بالذكر، أن الروبوت قام بتصنيعه الطالب محمد عبد الرحمن بالفرقة الرابعة بكلية التجارة.





آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"



