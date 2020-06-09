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مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الاستثمار التعديني

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:19 م
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
الفجر السعودي
أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على نظام الاستثمار التعديني.

كما وافق المجلس على منح كل من ( شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة ) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.


وعَقَدَ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعَه عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوضح وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس اعتمد القرارات التالية، وقد انتهى إلى ما يلي:

أولًا:

تفويض وزير الرياضة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثَمّ رفع النسخة النهائية الموقَّعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا:

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا.

رابعًا:

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.

خامسًا:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا؛ لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرُّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

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الكلمات المفتاحية

نظام مجلس الوزراء السعودي الموافقة الاستثمار التعديني

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