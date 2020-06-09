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إقالة رئيس وحدة محلية وإلغاء ندب فني إدارة هندسية سائق بمجلس مدينة أبشواي في الفيوم
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:27 م
ريهام على
بناء على موافقة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفي ضوء خطوات الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى، بمحافظة الفيوم، لتحسين ورفع كفاءة الخدمات بالوحدات المحلية القروية التابعة لمركز ومدينة ابشواى.
وأصدر مبدأ مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى، قرار (أمر تنفيذي رقم 120 لسنة 2020 وأمر تنفيذي رقم 119 لسنة 2020 ) ولصالح العمل، بإقالة وليد نجيب السيد، رئيس الوحدة المحلية بقرية ابو شنب، من منصبه وإلحاقه للعمل بديوان عام مجلس مدينة ابشواى
ثانيا: ندب السيدة شاهيناز رجب محمود ( الدرجة الأولي ب ) للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية ابو شنب بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية ولصالح العمل.
وشمل القرار إلغاء ندب فني الوحدة المحلية بقرية ابو شنب، وكذلك نقل سائق رئيس الوحدة، وعودتهما للعمل بالوحدة المحلية بابشواى.
كما تم تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري لفحص كافة الأعمال التي تمت بالوحدة المحلية بابو شنب خلال فترة توليهم الأعمال.
وأصدر مبدأ مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى، قرار (أمر تنفيذي رقم 120 لسنة 2020 وأمر تنفيذي رقم 119 لسنة 2020 ) ولصالح العمل، بإقالة وليد نجيب السيد، رئيس الوحدة المحلية بقرية ابو شنب، من منصبه وإلحاقه للعمل بديوان عام مجلس مدينة ابشواى
ثانيا: ندب السيدة شاهيناز رجب محمود ( الدرجة الأولي ب ) للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية ابو شنب بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية ولصالح العمل.
وشمل القرار إلغاء ندب فني الوحدة المحلية بقرية ابو شنب، وكذلك نقل سائق رئيس الوحدة، وعودتهما للعمل بالوحدة المحلية بابشواى.
كما تم تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري لفحص كافة الأعمال التي تمت بالوحدة المحلية بابو شنب خلال فترة توليهم الأعمال.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".