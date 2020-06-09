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بشكتاش يتمسك ببقاء النني لموسم جديد
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:22 م
الفجر الرياضي
تمسك سيرجين يالتشين مدرب فريق بشكتاش التركي، ببقاء الدولي المصري محمد النني على الرغم من الخلافات المادية التي نشبت بين اللاعب وإدارة النادي، وذلك في تقريره النهائي عن اللاعبين الراحلين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حيث أشارت صحيفة "الصباح سبور" التركية، إن يالتشين قدم تقريره للموسم الجديد إلى إدارة النادي والذي كشف عن مفاجأة بتمسكه بخدمات صاحب الـ27 عاما، و طلب أيضًا الإبقاء على خدمات المالي عبد الله ديابي نظرا لسرعته.
جدير بالذكر أن بعض التقارير التركية سبق وأكدت أن رحيل النني عن صفوف بشكتاش بات مؤكدًا، وبدأت إدارة النادي في البحث عن بديل للاعب منتخب مصر.
الجدير بالذكر أن محمد النني صاحب الـ27 عاما أنضم إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي مع وضع بند يتيح للنادي التركي شراء عقد لاعب المنتخب الوطني.
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