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بعد عودتها لتقديم برنامج شارع النهار.. تعرف على اسم ريم البارودي الحقيقي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
أماني سلام
عادت الفنانة ريم البارودي، من جديد لتقديم برنامجها "شارع النهار"، عبر شاشة النهار وذلك حصولها على ترخيص من نقابة الإعلاميين.

وبعدما أعلنت ريم البارودي، عن عودتها لتقديم برامج من جديد، كشفت عن اسمها الحقيقي دون قصد، حيث أنها اسمها هو "رهام مجدي مدحت البارودي"، وذلك بعدما نشرت تصريح النقابة بعودتها للظهور في تقديم برنامجها.

وعلقت ريم البارودي، عن عودتها لأعلام قائله: "مع سيادة النقيب أثناء عمل تصريح تقديم برنامج شارع النهار".
بعد عودتها لتقديم برنامج شارع النهار.. تعرف على اسم ريم البارودي الحقيقي
بعد عودتها لتقديم برنامج شارع النهار.. تعرف على اسم ريم البارودي الحقيقي

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