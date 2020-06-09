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الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، الموافق 10 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

شبورة مائية خفيفة صباحًا، وطقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.
طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانًا.

طقس الخميس ليلًا
طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمي 25 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمي 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمي 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 17 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا، ومائل للبرودة ليلا.

وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى أننا لم نشعر بانخفاض درجات الحرارة، لارتفاع نسبة الرطوبة، لتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، موضحة أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الرطوبة الفترة المقبلة لاقترابنا من بداية فصل الصيف رسميا، مناشدة المواطنين ارتداء ملابس فاتحة قطنية.

ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا، حيث ستصل بنهاية الأسبوع إلى 37 درجة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية من يوم الجمعة المقبلة وحتى يوم الأحد، ولكن ستنخفض درجة الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من الأحد المقبل.
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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