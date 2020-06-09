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بعد تعرضها للتنمر .. شقيقة محمد رمضان ترد علي منتقديها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:28 م
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان
فايقة محمد عادل
تعرضت إيمان رمضان منذ فترة للتنمر والإنتقاد من قبل الكثير وذلك بعض نشر صور زفافها عبر مواقع التواصل الاجتماعي , وقد أثار حفل زفافها الذ أقيم منذ أيام ضجة كبيرة بسبب التزاحم دون الإلتزام بالإجراءات الإحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث أجرت إيمان رمضان مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، ردت خلالها على منتقدي صورها، قائلة إنها لا تهتم بتلك الإساءات لأنها تأتي من أشخاص قد يكونوا مفتقدين للحب والاهتمام أو لديهم أهداف معينة لأن ذلك هو المبرر الوحيد الذي يجعل أي شخص يكتب تعليقات تحمل هذا الكم من السلبية والكراهية.

وأضافت أن ثقتها بنفسها لم تهتز لأن زوجها يراها جميلة ويمنحها الثقة التي تجعلها لا ترى أي تعليقات سلبية، مؤكدة أنها سمعت بالانتقادات من أشخاص خارج دائرتها المقربة، في حين أن الحديث عن تلك الحملة المسيئة كان لا يشغل حيز كبير من اهتمام أسرتها.

وتابعت إيمان رمضان أنه لا يمكن أن تكون لتلك الحملات المسيئة أي تأثير على أي تفكير الفتيات، خاصة أن الشعب المصري يعرف أنه الأخلاق والكرم والذوق، وأنها تشعر بوجود شيء خطأ فيما حدث معها، مؤكدة أن الدين الإسلامي يدعو الآخرين لقول الخير أو الصمت، لذلك ترى أن تعرضها لكل التعليقات السلبية مؤشر على وجود فراغ أو رسالة يرغب هؤلاء الأشخاص في توصيلها.


أوضحت أن زوجها شخص عاقل وهدية من الله، ودعمها بشكل جعلها تتجاهل تلك الحملات المسيئة، مشيرة إلى سعادتها بكل رسائل الدعم التي تلقتها ووجهت الشكر إلى كل من كتب كلام طيب يرفع من معنوياتها، خاصة الملحن عمرو مصطفى والملحن محمد رحيم والإعلامية بسمة وهبة.

وتحدثت إيمان رمضان عن حياتها العملية موضحة أنها سيدة أعمال تمتلك مصنع للعسل وتعمل لمدة 12 ساعة يوميًا وهو ما يجعلها غير متفرغة لمواقع التواصل الاجتماعي وما يتردد عليها

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