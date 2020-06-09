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نجم الأهلي المعار يرفض العودة للفريق

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:07 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

رفض واحد من نجوم النادي الأهلي المعاريين في الساعات الماضية فكرة العودة للفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

وطلب ناصر ماهر نجم الأهلي والمعار إلى نادي سموحة من إدارة ناديه الموافقة على أن يبقى في الفريق السكندري لموسم أخر.

ورفض ناصر ماهر فكرة العودة إلى الأهلي في نهاية الموسم والبقاء في سموحة لأنه يشارك مع الفريق بشكل أكبر بالاضافه إلى خوفه أن تضيع فرصة المشاركة هذه مع الأحمر ويكون سجين الدكة.

وتنتهي إعارة ناصر ماهر مع نادي سموحة بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وطلبت إدارة النادي بالفعل تجديد إعارته لموسم أخرى مع الفريق.

وقد شارك ناصر ماهر في 14 مباراة حتى الآن مع نادي سموحة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

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