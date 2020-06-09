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البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب إجتماع الاحتياطي الفيدرالي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:07 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض إذ ينتاب الحذر المستثمرين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يقدم وجهات نظر بشأن مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة على التعافي الاقتصادي ودفعت المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا لأعلى مستوى على الإطلاق.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 125.07 نقطة أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 27447.37 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.07 نقطة أو ما يعادل 0.59 بالمئة إلى 3213.32 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 57.56 نقطة أو ما يعادل 0.58 بالمئة إلى 9867.19 نقطة.

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