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لطيفة تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "للشمس"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:25 م
لطيفة
لطيفة
فايقة محمد عادل
روجت الفنانة لطيفة التونسية، لاغنيتها الجديدة "للشمس من بعد الغياب طلوع" من خلال نشر مقطع فيديو من الاغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت لطيفة، على مقطع الفيديو : حبايبي صباح الخير , استنوا أغنيتي الجديدة للشمس خلال أيام بإذن الله ".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربةالتونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"صباح الجمال بإنتظار الأغنية علي نار " واضاف آخر"منتظرين يا أحلي من يصبح علينا، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"للنجاح يارب بأذن الله".

يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، اغنية "ملكة بيك" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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