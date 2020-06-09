خطة تعليم الدقهلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة (صور)

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي ستبدأ من 21 يونيو وحتي 21 يوليو.





وصرح وكيل تعليم الدقهلية بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ٤٧٧٣٢الف طالب وطالبة، ٢٣٠٥٦طالب وطالبة شعبة علمى علوم، ٨١٧٨طالب وطالبة شعبة علمى رياضة ١٦٠٤٩طالب وطالبة شعبة ادبية، ٤٤٩دبلومة امريكية موزعين علي ١٥٦لجنة "١٥٢لجنة اساسية عام -٤لجان (لجنة بسجن جمصة ؛لجنة مكفوفين ؛لجنة مدرسة المتفوقين ؛ولجنة مستشفى الأورام).





وشدد وكيل تعليم الدقهلية علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوفير مطهرات للطلاب حرصا علي صحتهم وسلامتهم.





وأكد علي اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والامن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا.





حضر الاجتماع مديرى عموم ديوان المديرية، ومديرى الادارات بالديوان، ومديرى عموم الادارات التعليمية.





واستعرض مدير مديرية التربية والتعليم أهم الاجراءات الاحترازية التي أعدتها المديرية استعدادا للامتحانات حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف اولا بأول.





وأشار وكيل التعليم الي أن الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وسيسمح بدخول الطلاب للمدرسة من الساعة الثامنة صباحا ولا يسمح بالدخول بعد الساعة التاسعة كما يمنع تواجد أولياء أمور الطلاب في المدارس ومحيطها وسيتم تنظيم دخول الطلاب ومراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات الطبية.





وأوضح وكيل التعليم انه تم تجهيز جميع اللجان بحيث يكون اقصي عدد داخل اللجنة لا يتعدي 14 طالب وطالبة وسيتم توفير تعقيم امام المدارس وكواشف حرارية بالتنسيق مع الصحة كما اشار الي انه تم الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لجميع الطلبة بنطاق المحافظة.





وأكد وكيل تعليم الدقهلية علي الانتهاء من تجهيز استراحات المغتربين المراقبين علي الامتحانات وعددها ٣٤استراحة.

وأضاف عبد الرؤوف بانه تم التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الاسئلة علي مدار 24 ساعة

وأشار الي التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين والتنسيق مع مديرية التموين بشأن حجز حصة من الخبز للمنتدبين لأعمال المراقبة بكل ادارة تعليمية وتوفير مخزون استراتيجي بمحطات الوقود لتوفير الوقود اللازم للمركبات المخصصة لأعمال الامتحانات والتنسيق مع مديرية الكهرباء لعدم قطع الكهرباء حرصا علي مصلحة ابنائنا الطلاب.

وتناول الاجتماع الأستعدادات لإمتحان الشهادة الأعدادية العامة والمهنية وصفوف النقل وكذلك الأمتحان التكميلي.