رابط مباشر.. احصل على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس





ينتظر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية نتيجة المرحلتين على أحر من الجمر، كما يستعد أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم في الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، وهذا بعدما هنأ الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الطلاب والعاملين على الامتحانات على نجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث.





لمعرفة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية ( اضغط هنا وأكد وكيل الأزهر أن نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019/2020م، متاحة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية





وننشر لكم رابط مباشر يمكنكم من معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية لعام 2020، والشهادة الغعدادية الأزهرية لعام 2020، ولسهولة معرفة نتيجة الشهادتين اضغط هنا





وأعلن وكيل الأزهر، في مؤتمر صحفي اليوم بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أنّ النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.





خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

- يقوم الطالب بالدخول على بوابو الازهر الالكترونية، للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني.

- ثم يقوم باختيار "نتائج الطلاب".

- ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم الضغط على "معرفة النتيجة".



