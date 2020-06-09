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Link طلقة (هتلاقيها هنـــــااااااا)| رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر (بوابة الازهر الالكترونية) al azhar
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:01 م
Link طلقة (هتلاقيها هنـــــااااااا)| رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر (بوابة الازهر الالكترونية) al azhar
لو لسة ماجبتش نتيجتك تابعنا واحصل عليها في الحال، نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول على بوابة الازهر الالكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وكل ما عليكم فعله أن تتابعونا أعزائزنا الكرام للحصول على النتيجة الخاصة بكم وبالتوفيق للجميع.
وشهدت محركات البحث تزايد كبير للغاية على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالسام ورقم الجلوس خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9/6/2020، حيث أن قرابة 150 ألف طالب وطالبة يرغبون في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني التي قام الطلاب بأدائها خلال الشهر الماضي من المنازل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان جميع طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس يعيشون حالة من الخوف والتوتر والقلق لتأخير ظهور النتائج، ومن المتوقع أن يعتمد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني.
نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني
وكان قد أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني، موضحًا أن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالازهر للعام 2019/2020 هي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الاعدادية 98.70%.
وأوضح وكيل الأزهر الشريف أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية قد بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر - 99.54% فتيات مبصرات - 99.51% إجمالي مكفوفين)، أما للشهادة الإعدادية بلغت حوالي 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر - 99.11% فتيات مبصرات - 99.48% إجمالي مكفوفين).
واستعرض وكيل الأزهر الشريف، نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهري، موضحًا أن نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال بلغت 100%، وبمراحل النقل الابتدائي بلغت 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادي بلغت 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوي 97.092%، وبإجمالي عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهري.
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني
ويمكنكم الآن أبنائنا وبناتنا الطلاب معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني، للحصول على النتيجة من خلال بوابة الازهر الالكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وسيتم رفع النتائج مباشرةً عبر موقع بوابة الازهر الالكترونية وستقوم بعرض نتائج جميع طلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس فقط لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية
- يقوم الطالب بالدخول على بوابو الازهر الالكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني.
- ثم يقوم باختيار "نتائج الطلاب".
- ويليها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- ثم الضغط على "معرفة النتيجة".
Link طلقة (هتلاقيها هنـــــااااااا)| رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر (بوابة الازهر الالكترونية) al azhar
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