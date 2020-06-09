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بلان يرفض عروض عربية وتركية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي لوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرضًا عربياً منذ أيام بينما توجد مؤشرات من أجل عودته لمجال التدريب قريبًا.

وأكد موقع Le 10 Sport الفرنسي أن المدير الفني الفرنسي رفض عرضًا من فناربخشة التركي وعرضًا آخر من المنتخب الإماراتي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه في الوقت نفسه قرر رانك باسي المدير الفني لنيور الفرنسي الرحيل. وعن سبب رحيله، قال باسي:"لأنني وعدت لوران بلان أن أنضم له في مشروع رياضي طموح جداً هذا الصيف".

وأوضح الموقع الفرنسي أن لوران بلان قريبًا من العودة إلى الواجهة بتجربة تدريبية واعدة بعد أربع أعوام من الغياب عن الساحة التدريبية عقب قيادته لباريس سان جيرمان.

وذكر الموقع الفرنسي أن بلان البالغ من العمر 54 عامًا ارتبط في الأعوام الأخيرة بتدريب أكثر من فريق على رأسها برشلونة الإسباني ولكن لم يحدث ذلك.

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