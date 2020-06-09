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بمناسبة عيد ميلادها.. هذه رسالة مصطفى قمر لزوجته

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:13 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
فايقة محمد عادل
حرص النجم مصطفي قمر علي تهنئة زوجته بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم التاسع من يوينة , وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

حيث نشر مصطفي صورة برفقة زوجته وعلق قائلا : كل سنة وأنتي طيبة يا زوجتي الطيبة الغالية , أنتي مكافأة ربنا ليا , ربنا يحفظك ليا وينعم عليكي بكرمه ورضاه مثل ما بتطبطبي علي قلبي دايما .

وتابع : عقبال مليون سنة هنا وصحة وسعادة وراحة بال وستر يا أجمل زوجة في تاريخ البشرية كلها .

وتباينت الكثير من التعليقات ومن أبرزها : ربنا يسعدكم .

وفي سياق منفصل قد أعلن المطرب مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الديني الجديد الذي يحمل اسم "حنن علينا يارب" عبر قناته على يوتيوب، حيث قام بنشر صورة جديدة له على حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

كما أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

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