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أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي أكبر 5 أسهم إرتفاعاً اليوم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:36 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير


أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم  علي تباين بأداء المؤشرات ، و تصدر سهم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة  اليوم  بنسبو 11.7% وبسعر 14.7جنيه ، تلاه سهم جلاكسو سميثكلاي بنسبة 9.4% وبسعر 13.5  جنيه ، ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 9.2% وبسعر 0.876 جنيه ، تلاه سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة 9% وبسعر 3.4 جنيه ، وأخيراً سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية بنسبة 9% وبسعر 11.9 جنيه.

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.1 مليار جنيه علي عدد 488.6 مليون سهم عبر تنفيذ 41.6 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 184 شركة ارتفع منها 71 شركة وانخفض 81 شركة واستقر 32 شركة .s

وسجل سوق داخل المقصورة تداولات قيمتها 2.7 مليار جنيه وسوق خارج المقصورة 2.7 مليون جنيه، بينا سجل المتعاملون الرئيسيون نحو 1.5 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي تباين بأداء المؤشرات مع حدوث جنى ارباج جزئى داخل الجلسة على بعض الأسهم القيادية و سهم التجارى الدولى ولا يزال السوق المصرى جاذبا للاستثمار فى ظل اتاحة التعاملات الكترونياً مع امكانية تحقيق هوامش ربح على الاسهم .

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة0.75% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة،
بيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2044.7 نقطة.


وإتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء وسجلت مشتريات بـ 138.9 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 15.5% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات المصريين والعرب نحو 122.8 مليون جنيه 16 مليون جنيه بنسب إستحواذ 82.1% و2.3% علي التوالي  ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 71.4% والأفراد علي نسبة 28.5%.


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