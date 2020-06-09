انفجار عبوة ناسفة تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية بسوريا

انفجرت عبوة ناسفة، تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب شمال سوريا،حسبما أفاد المركز الروسي للمصالحة، اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز الروسي، إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي سياق آخر، انفجرت قنبلة على طريق إم 4 السريع في مدينة إدلب السورية عند مرور قافلة تركية، لافتة إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

وصرحت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية: بأن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت في منطقة إدلب، مع مرور قافلة عسكرية تركية، موضحة أن جنوداً أصيبوا في الانفجار على الطريق السريع "M4"، وأن بعضهم في حالة حرجة.

وقال موقع "المرصد السوري": إننا سمعنا دوي انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناتج عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل، بعبوات ناسفة.

وذكر "المرصد السوري" أن الانفجار أسفر عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطيرة، موضحاً أنه جرى نقلهما بحوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.

هذا ودفعت تركيا، مؤخراً، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة إدلب السورية؛ ليصل عدد آلياتها التي دخلت الأراضي السورية خلال 3 أشهر إلى 6075.