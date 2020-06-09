Advertisements

انفجار عبوة ناسفة تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية بسوريا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:53 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

انفجرت عبوة ناسفة، تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب شمال سوريا،حسبما أفاد المركز الروسي للمصالحة، اليوم الثلاثاء.

 

وأشار المركز الروسي، إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.

 

وفي سياق آخر، انفجرت قنبلة على طريق إم 4 السريع في مدينة إدلب السورية عند مرور قافلة تركية، لافتة إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

 

وصرحت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية: بأن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت في منطقة إدلب، مع مرور قافلة عسكرية تركية، موضحة أن جنوداً أصيبوا في الانفجار على الطريق السريع "M4"، وأن بعضهم في حالة حرجة.

 

وقال موقع "المرصد السوري": إننا سمعنا دوي انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناتج عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل، بعبوات ناسفة.

 

وذكر "المرصد السوري" أن الانفجار أسفر عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطيرة، موضحاً أنه جرى نقلهما بحوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.

 

هذا ودفعت تركيا، مؤخراً، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة إدلب السورية؛ ليصل عدد آلياتها التي دخلت الأراضي السورية خلال 3 أشهر إلى 6075.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا انفجار الشرطة العسكرية

أخبار تهمك

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

منذ ساعة و 20 دقيقة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 15 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عبير صبري تنصح بالنوم داخل السيارات (صورة)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصريحات نارية من مرتضى منصور تجاه الخطيب

منذ أقل من ساعتين

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 4 ساعات

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

استهداف قياديين في المعارضة السورية بإدلب

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شمال الرقة بسوريا

مقتل عائلة من 12 شخصًا بقصف روسي في إدلب السورية

انفجار يستهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيا أحرار الشام بسوريا

بومبيو: السوريون يستحقون العيش بسلام بعيداً عن الغارات الجوية

هجوم استهدف القوات التركية في إدلب.. وسقوط قتلى وجرحى

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

03:00 م

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن