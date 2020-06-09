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مطرب شعبي يطلب الإستغاثة لإنقاذ والداته المصابة "بكورونا"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشر المطرب الشعبي شريف يسري، الشهير "بشيكو"، فيديو بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يستغيث بأي أحد لمساعدته وإنقاذ والداته المصابة بفيروس كورونا، وتعاطف معه كثير من أصدقائه لكن إلى الآن لم يساعده أحد.

وقال شيكو: "مش لاقى حد يساعدنى وأمى بتموت منى , كل أما أكلم حد يهرب مني أنا مش عارف أعمل ايه ورايح أجيب سيارة إسعاف والإسعاف مش عايزة تيجي , ساعدوني واقفوا حمبي بالله عليكم".

وأضاف: "أعمل ايه واوديها فين مين يحس بيا , أمي هتروح مني , أنا في الهرم ورايح أجيب سيارة إسعاف مش عارف أعمل أيه ,ومحدش بيساعدني".

وتابع: "من أربع أيام مش عارف أعمل أيه عملتها إشاعة في مستشفي دار الحكمة قالولي عندها إلتهاب رئوي ومشتبهه بإصابتها بكورونا , وأحد أصدقائي أداني علاج لكورونا وبعد ما أخدته انخفضت حراراتها من 37.5 إلي 35 وأصبح عندها ضيف في التنفس ,نفسيتي أتدمرت ,حد يساعدني وقفوا جمبي لله".

وفي سياق منفصل طرح شيكو، مؤخراً ألبومه "6 ساعات"، فى مارس الماضى وهو من إنتاج تركى ميديا هاوس وتوزيع مزيكا وتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين منهم أحمد شتا وسامح عبد الفضيل وسيد الشاعر ومنعم ومحمد غنيم ومحمود عز وشريف حمدان والتوزيع الموسيقى وأشرف البرنس وباسم منير ومحمد طه وصور منه أغنيتين وهما أبو شكة، ولك يوم يا ظالم.

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