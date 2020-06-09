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تراجع طلبيات صناعة الإلكترونيات في ألمانيا 20.8% بسبب كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
خلفت تداعيات أزمة كورونا تداعيات ملحوظة على نتائج قطاع صناعة الإلكترونيات في ألمانيا في الفترة الأخيرة، وفقا لما أعلنه اتحاد الشركات العاملة في هذا القطاع (زد في إي آي) اليوم.


وأعلن الاتحاد أن طلبيات القطاع تراجعت في شهر أبريل الماضي بـ 20.8 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا لـ"الألمانية".


وأوضح الاتحاد أن الأزمة أثرت بالدرجة الأولى على الطلبيات القادمة من منطقة اليورو حيث وصلت نسبة التراجع في هذه الطلبيات إلى 31.1 في المائة.


وأضاف الاتحاد أن الإيرادات في أبريل الماضي تراجعت بنسبة 17.5 في المائة لتصل إلى 12.5 مليار يورو، وسجلت الإيرادات القادمة من عملاء في منطقة اليورو أقوى نسبة تراجع بـ  23.7 في المائة، وبلغ إجمالي إيرادات القطاع في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي58.2 مليار يورو، بتراجع نسبته 6.3 في المائة.

وقال اندرياس كونترمان، كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، إن التراجع حاد لكنه ليس مفاجئا " ففي نهاية المطاف، أبريل لم مجرد شهر إغلاق في ألمانيا وأوروبا وحدهما".

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