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قرارات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بعد اجتماعه أمس الاثنين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:41 م
الاتحاد المصري لكرة السلة
الاتحاد المصري لكرة السلة
الفجر الرياضي
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة اجتماعًا اليوم الإثنين بمقر الاتحاد لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واستقر مجلس الإدارة على عدد من القرارات التي جاءت كالآتي:

•تحديد النصف الثاني من شهر أغسطس كموعد مقترح أولي لاستكمال مباريات الدوري (رجال – سيدات).

•استكمال مسابقات الدوري بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون أي تغيير.

•عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب في كل فريق بالموسم المقبل والسماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعب وحد فقط.

•تأجيل فترة قيد اللاعب الأجنبي للأندية حتى بداية دوري السوبر توفيرًا للنفقات.

•إلغاء بند التعاقد مع لاعبين أجانب بالنسبة لأندية الممتاز (ب).

•إلغاء كل مسابقات الناشئين عدا تحت 18 ناشئين وناشئات وتحت 20 شباب في حالة وجود ضرورة باستكمال المباريات حتى يحصل اللاعبين على درجات التفوق الرياضي.

•دراسة تجنيس احد اللاعبين طبقا للوائح الاتحاد الدولي والقوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية

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