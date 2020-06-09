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دييجو ميليتو: لاوتارو سعيد في إنتر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:38 م
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي
علق دييجو ميليتو نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق، على أنباء انتقال مواطنه لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال دييجو ميليتو في تصريحات صحفية اليوم: "لاوتارو يمكن أن يلعب لأي فريق في العالم. إنه هداف رائع لكنه سعيد للغاية في إنتر".

وتابع: "إذا كان عليه أن يذهب إلى برشلونة أتمنى له التوفيق وبالطبع يمكنه اللعب مع ميسي فقد فعل ذلك مع الأرجنتين وسوف يفهمون بعضهم البعض بشكل جيد للغاية إذا لم شملهم في البارسا".

واختتم ميليتو تصريحاته: "لاوتارو لديه كل شيء ويمكنه أن يكون مهاجمًا عظيمًا خلال السنوات العشر المقبلة. إنه شاب يريد أن يتعلم ولديه العديد من القيم التي يمكن أن يفخر بها".

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