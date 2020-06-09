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عطية الله في زمن الضيقات.. البابا‏ ‏تواضروس‏ ‏يوصف كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
صرح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: نحن‏ ‏نشكر‏ ‏الله‏ ‏دائما‏ ‏على‏ ‏كل‏ ‏حال‏، ‏ومن‏ ‏أجل‏ ‏كل‏ ‏حال‏، ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏حال‏ ونؤمن‏ ‏أن‏ ‏الله‏ ‏هو‏ ‏ضابط‏ ‏الكل‏، وعندما‏ ‏سمح‏ ‏بهذا‏ ‏الوباء‏ ‏وبهذه‏ ‏الصورة‏ ‏رأيته‏ ‏جرس‏ ‏إنذار‏ ‏فمن‏ ‏محبته‏ ‏للإنسان‏ ‏أراد‏ ‏أن‏ ‏يوقظه‏ ‏ليعرف‏ ‏أنه‏ ‏صغير‏ ‏جدًا، وأن‏ ‏فيروسًا‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏وزنه‏ ‏واحدا‏ً على‏ ‏خمسة‏ ‏ملايين‏ ‏من‏ ‏وزن‏ ‏الإنسان‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يفتك‏ ‏به‏.

تابع البابا تواضروس فى تصريحات صحفية عن رؤيته لوباء كورونا: رأيتها‏ ‏رسالة‏ ‏استيقاظ‏ ‏للإنسان‏ ‏الذي‏ ‏ابتعد‏ ‏يومًا‏ ‏بعد‏ ‏يوم‏ ‏عن‏ ‏الله‏ ‏خالقه‏ ‏باختراعاته‏ ‏واكتشافاته‏ ‏ونظرياته‏، وتهاون‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏خالقه‏ ‏بصور‏ ‏متعددة‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏الإلحاد‏ ‏والعنف‏ ‏والإباحيات‏، ‏ومن‏ ‏هذه‏ ‏وغيرها‏ ‏تسلل‏ ‏إليه‏ ‏الخوف‏ ‏والقلق‏ ‏والإحباط‏ ‏والاكتئاب‏، ‏وصار‏ ‏المخلوق‏ ‏كأنه‏ ‏بلا‏ ‏خالق‏، والكون‏ ‏كأنه‏ ‏بلا‏ ‏الله‏ ‏واهب‏ ‏الحياة‏.

تابع مضيفا: رأيت‏ ‏الإنسان‏ ‏صغيرًا‏ ‏جدًا‏ ‏منهزمًا‏ ‏أمام‏ ‏الفيروس‏، ضعيفًا‏ ‏بلا‏ ‏اختراعات‏ ‏ولا‏ ‏أسلحة‏ ‏ولا‏ ‏عنف‏ ‏ولا‏ ‏قوة‏ ‏ولا‏ ‏مال‏ ‏ولا‏ ‏عظمة‏.. ‏ورأيته‏ ‏تائبًا‏ ‏عائدًا‏ ‏إلى الله‏ ‏في‏ ‏خشوع..‏ ‏انظروا‏ ‏كيف‏ ‏تسلكون‏ ‏بالتدقيق‏، لا‏ ‏كجهلاء‏ ‏بل‏ ‏كحكماء‏ مفتدين‏ ‏الوقت‏ ‏لأن‏ ‏الأيام‏ ‏شريرة.

وتقدم البابا تواضروس أمس بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة مرور ٦ سنوات على توليه مقاليد الحكم، وكانت التهنئة كالآتى:


بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم وللشعب المصري التهنئة بمرور ٦ سنوات لتلبية سيادتكم نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، حملتم فيه على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم تحديات جسام داخليًّا وخارجيًّا وخضتم معارك حاسمة ضد الإرهاب والفساد.

وتابع البابا: ست سنوات تعمل وتبني بالمشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين.

واختتم: فكانت الثمار تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان المصري وبسط قيم المواطنة، إذ صار المصري يفتخر بمصريته، لقد سطرت بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري وسيذكر التاريخ أنه في عهد سيادتكم تم إصلاح وإعادة بناء وطن.


وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس صوم الرسل وهو أول صوم صامته الكنيسة المسيحية الأولى، وكشف القس بولس حليم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبوابة الفجر أهم الأدلة بالكتاب المقدس عن صوم الرسل وقال: صوم الرسل هو أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية في كل أجيالهاويأتي بعد الخمسين المقدسة التالية لعيد القيامة وأشار إليه السيد المسيح بقوله "وَلكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ، فَحِينَئِذٍ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ»." (لو 5: 35)وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم متمثلين بالسيد المسيح نفسه الذي بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًا على الجبل.

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