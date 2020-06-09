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ضبط 308 قضايا تلاعب في أسعار السجائر خلال 24 ساعة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:33 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
ضبط رجال الأجهزة الامنية، 308 قضايا تلاعب في أسعار وحجب السجائر، خلال مواصلة حملاتها لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق خلال 24 ساعة.

وواصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المُكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.
 
ونجحت في ضبط 308 قضايا سجائر متنوعة "بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول" بإجمالي مضبوطات 145664 عبوة سجائر.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بكورونا وفاة 34 

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 35444 و1271 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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نيابة مصابين بفيروس كورونا محضر حوادث تحريات تجمعات الطلاب تباعد اجتماعي اتخاذ الاجراءات الوقائية 34 حالة

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