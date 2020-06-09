لاوتارو يضغط على الإنتر من أجل برشلونة

طلب الأرجنتيني لاوتاور مارتينيز مهاجم فريق إنترميلان من ناديه الموافقة على انتقاله إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب ما أشارت إليه وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء.





وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني بأن اللاعب قدم طلبًا للنادي الإيطالي ولمدربه أنطونيو كونتي للموافقة على انتقاله إلى برشلونة.





وأضاف بأن المهاجم الأرجنتيني اعترف لمدربه أنطونيو كونتي برغبته في الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





و يتمسك إنترميلان بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز والمقدرة بـ 111 مليون يورو للموافقة على انتقاله إلى برشلونة.







