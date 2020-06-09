أحمد سعد يطرح "١٠٠حساب" مع حسن شاكوش في هذا الموعد

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أعلن الفنان أحمد سعد عن موعد طرح أغنيته الجديدة "١٠٠حساب"، التي يتعاون فيها مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد سعد صورة البوستر الدعائي الخاص بالأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "استنونا الخميس القادم ..اخيرا أغنية ١٠٠ حساب نازلة".



وفي سياق آخر، احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش منذ يومين بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك داخل إحدى الفيلات الواقعة في مدينة نصر، واقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين، والأصدقاء المقربين، نظرًا للإجراءات الوقائية التى تفرضها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بمنع أى تجمعات، وشدد حسن شاكوش على الحاضرين بعدم التقاط أى صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو حتى لا يتعرض للمشاكل بعد ذلك.