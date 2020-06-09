الأهلي يرفض رحيل أليو ديانج

يرغب النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر فى الحفاظ على نجوم الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.





ويُعد لاعب الوسط المالي اليو ديانج أحد أبرز اللاعبين وأحد الركائز الأساسية فى تشكيل فايلر خلال الموسم الحالي.





وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب اليو ديانج يملك عدة عروض للرحيل خليجية أبرزها من الدوري الإماراتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ويرفض النادي الأهلي رحيل اليو ديانج تمامًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة خاصة ان اللاعب فى تشكيل القلعة الحمراء الأساسي.





اقرأ أيضا.. فايلر يحسم موقفه من انضمام كريم بركاوي للأهلي





من جانبه، حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موقفه من التعاقد مع كريم بركاوي مهاجم نادي حسنية أغادير المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اهتمام النادي الأهلي بضم كريم بركاوي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.





وقامت لجنة التخطيط بالأهلي بعرض فكرة التعاقد مع بركاوي في الصيف القادم على فايلر ليبدى رأيه في مستوى اللاعب.





ورفض فايلر نهائيا فكرة ضم كريم بركاوي إلى الأهلي في الصيف القادم حيث أكد أنه يرغب في ضم مهاجم أقوى منه ومستوى اللاعب لم يقنعه بشكل كبير.





ويبحث الأهلي منذ فترة عن التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط الهجوم في الفريق في ظل الفقر التهديفي الذي يعاني منه هذا الخط منذ فترة.



