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مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.4% في الختام .. وسط تراجع السيولة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:13 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملاته بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء علي ارتفاع ، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة ، وأنهى المؤشر العام "تاسي" تعاملاته مرتفعاً 0.4%، بمكاسب بلغت 28.9 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,329.38 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول بالبورصة المصرية  إلى 5.24 مليار ريال من خلال 264.66 مليون سهم، مقابل 5.58 مليار ريال، بتداولات بلغت 275.3 مليون سهم، بالجلسة السابقة ، وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة "البنوك" الذي صعد 0.69%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعاً نسبته 0.29%، وبلغت مكاسب قطاعي المواد الأساسية والاتصالات 0.17% و0.07% على التوالي.

وتراجعت 5 قطاعات فقط  بسوق الأسهم السعودية اليوم ، تصدرها قطاع الأدوية بتراجع نسبته 1.38%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، بنسبة 0.92%.

وعلى مستوى أداء الأسهم بسوق السعوية ، فقد ارتفع نحو 121 سهماً، بنهاية التعاملات، مقابل 67 سهماً، أغلقت باللون الأحمر، وجاء إغلاق 7 أسهم بدون تغيير ، وتصدر "صناعة الورق" المكاسب، بارتفاع نسبته 9.95%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "اتحاد الخليج" بتراجع نسبته 5.27% ، وسجل سهم "الراجحي" أعلى قيمة تداول، بنحو 400 مليون ريال، وتصدر "دار الأركان" الكميات بـ19 مليون سهم.

وفيما يخص السوق الموازي - نمو، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.68%، بخسائر بلغت 56.32 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,175.14 نقط ، وتصدر "التطويرية الغذائية" الخسائر بتراجع نسبته 1.69%، وسجل سهم "سمو" بعد صعوده 0.7%.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع نسبته 0.45% عند مستوى 7300.48 نقطة، بدعم قطاعي البنوك والمواد الأساسية.

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