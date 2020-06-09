مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.31% مع نهاية تعاملات اليوم













وارتفع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.87% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.84%، كما ارتفع سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.61% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.31%، وهبط سهمي عقارات السيف ومصرف السلام-البحرين بنسبة 3.39%، 1.54%، على التوالي.

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.31% رابحاً 3.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1281.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم.