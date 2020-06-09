مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 1.8% بختام جلسة الثلاثاء

أنهي سوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.82% خاسراً 39.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2124.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 491.4 مليون سهم محققة ما قيمته 365.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5117 صفقة لعدد 34 سهماً.





وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي، المالي على رأسها قطاع العقارات 3.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.16%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.24%، ثم قطاع ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.5%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.66%.

وارتفعت 5 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.85%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 24 سهماً، على رأسها سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.15%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.4 مليون ورقة بقيمة 81.9 مليون درهم.