سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 9-6-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.05 جنيه للشراء، و 18.29 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





حافظ سعر اليورو على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مص خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2020، حيث سجل متوسط سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.14 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.06 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.













