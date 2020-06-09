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متعافية من كورونا توجه رسالة مؤثرة إلى المصريين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت نورا كرم، متعافية من فيروس كورونا، إنها لم تكن تتبع الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وكان تختلط بأقاربها وأصدقائها خلال فترة العيد، لافتة إلى أن شقيقتها أُصيبت بدور برد ولم تكن تتوقع أنه كورونا واختلطت بها، وعند فقدان شقيقتها لحاستي الشم والتذوق تأكدت انها مُصابة بكورونا.

وأضافت "نورا كرم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع الناس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أنها عقب علمها بإصابة شقيقتها بكورونا بـ 4 أيام بدأت تظهر عليها أعراض الإصابة متمثلة في الكحة والعطس وتكسير العظام.

وتابعت، أنها توجهت لمستشفى الحميات، وتم إحالتهم لمستشفى العزل، وكان هناك توافر للأدوية في المستشفى وتم توفير كافة سبل الرعاية لهم، موجه حديثها للمصريين: "لو مش خايفين على نفسكم خافوا على اهاليكم وأولادكم، أنا كنت فاكرة أن المرض بعيد عني واتصبت".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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