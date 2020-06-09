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مياه الفيوم: ٣ مليون متر مكعب زيادة باستهلاك المياه في ظل جانحة كورونا
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:00 م
ريهام على
صرح اللواء اللواء هشام دره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة سجلت أعلى معدل أستهلاك للمياه منذ فترة بدء إتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث إزداد معدل الإستهلاك خلال الفترة من شهر يناير حتي شهر مايو ٢٠٢٠م بمقدار ٣ مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لإستخدامها الضروري في أعمال التطهير سواء للأفراد أو المؤسسات.
واضاف سيادته ان الشركة لا تدخر جهدا من اجل تحسين مستوي الخدمة وتناشد الشركة المواطنين بضرورة سداد فواتير المياه المستحقة عليهم حتي تتمكن الشركة من الإستمرار فى تقديم الخدمة.
عقد الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس" مع الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق، وذلك لمناقشة مشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق، وإيجاد الحلول العاجلة المناسبة لها، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمتابعة، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.
وقال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أن الهدف من الاجتماع إيجاد حل عاجل لمشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحرى، استنادًا على الاقتراح المقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، موضحًا انه تم عقد الاجتماع لمناقشة الحلول العاجلة ووضع تصور للبدء فى التنفيذ الفوري وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشار الى الاتفاق على قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحديد استشاري لدراسة وتقييم الحل العاجل لمشكلة ضَعف المياه بالقرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ الحل المقترح، كما تقوم الشركة بدعم وتوفير سيارات مياه الشرب لهذه القرية فى أماكن ومواعيد محددة لتخفيف العبء عن أهالي القرية.
وفيما يخص رد الشيء لأصله، فقد تم تكليف مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة مدى إمكانية إعادة تقييم تكلفة رد الشيء لأصله، والإسرع فى الانتهاء من ذلك.
حيث قام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بزيارة لمستشفيي "فيديمين" المركزي بسنورس، والصدر بمدينة الفيوم، للوقوف على مدى جاهزيتهما لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، ومراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، والتأكد من انتظام الأطقم الطبية، وتوفير الرعاية الطبية للمترددين على المستشفيات، وذلك بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم.
تأتى الجولة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات والمراجعة المستمرة للإجراءات الوقائية بالمستشفيات، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومدى التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة على مدى اليوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ، والسكرتير العام، تفقدا خلال جولتهما بمستشفى فيديمين المركزى عددًا من أقسام المستشفى، وتم مراجعة دفاتر استقبال المرضى، ودفاتر الحضور والانصراف، ونوبتجيات الأطقم الطبية، وموقف المستلزمات الطبية بالمخازن، كما تفقدا القسم الذى يجرى تجهيزه بالمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، لافتًا أن نائب المحافظ كلف، مسئولى التفتيش المالى والإدارى، بمراجعة آليات صرف المستلزمات الطبية من الكمامات ووسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال ثبوت مخالفات.
كما وجه نائب المحافظ، رئيس الوحدة المحلية بقرية فيديمين، بالمراجعة الدورية لمستشفى فيديمين المركزى صباحًا ومساءً، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات المقررة، كما وجه إدارى مستشفى فيديمين، بحصر جميع احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال تجهيز قسم عزل حالات كورونا بالمستشفى حتى يتسنى الانتهاء منه فى أسرع وقت.
واضاف سيادته ان الشركة لا تدخر جهدا من اجل تحسين مستوي الخدمة وتناشد الشركة المواطنين بضرورة سداد فواتير المياه المستحقة عليهم حتي تتمكن الشركة من الإستمرار فى تقديم الخدمة.
عقد الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس" مع الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق، وذلك لمناقشة مشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق، وإيجاد الحلول العاجلة المناسبة لها، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمتابعة، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.
وقال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أن الهدف من الاجتماع إيجاد حل عاجل لمشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحرى، استنادًا على الاقتراح المقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، موضحًا انه تم عقد الاجتماع لمناقشة الحلول العاجلة ووضع تصور للبدء فى التنفيذ الفوري وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشار الى الاتفاق على قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحديد استشاري لدراسة وتقييم الحل العاجل لمشكلة ضَعف المياه بالقرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ الحل المقترح، كما تقوم الشركة بدعم وتوفير سيارات مياه الشرب لهذه القرية فى أماكن ومواعيد محددة لتخفيف العبء عن أهالي القرية.
وفيما يخص رد الشيء لأصله، فقد تم تكليف مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة مدى إمكانية إعادة تقييم تكلفة رد الشيء لأصله، والإسرع فى الانتهاء من ذلك.
حيث قام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بزيارة لمستشفيي "فيديمين" المركزي بسنورس، والصدر بمدينة الفيوم، للوقوف على مدى جاهزيتهما لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، ومراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، والتأكد من انتظام الأطقم الطبية، وتوفير الرعاية الطبية للمترددين على المستشفيات، وذلك بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم.
تأتى الجولة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات والمراجعة المستمرة للإجراءات الوقائية بالمستشفيات، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومدى التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة على مدى اليوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ، والسكرتير العام، تفقدا خلال جولتهما بمستشفى فيديمين المركزى عددًا من أقسام المستشفى، وتم مراجعة دفاتر استقبال المرضى، ودفاتر الحضور والانصراف، ونوبتجيات الأطقم الطبية، وموقف المستلزمات الطبية بالمخازن، كما تفقدا القسم الذى يجرى تجهيزه بالمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، لافتًا أن نائب المحافظ كلف، مسئولى التفتيش المالى والإدارى، بمراجعة آليات صرف المستلزمات الطبية من الكمامات ووسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال ثبوت مخالفات.
كما وجه نائب المحافظ، رئيس الوحدة المحلية بقرية فيديمين، بالمراجعة الدورية لمستشفى فيديمين المركزى صباحًا ومساءً، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات المقررة، كما وجه إدارى مستشفى فيديمين، بحصر جميع احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال تجهيز قسم عزل حالات كورونا بالمستشفى حتى يتسنى الانتهاء منه فى أسرع وقت.