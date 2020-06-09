مياه الفيوم: ٣ مليون متر مكعب زيادة باستهلاك المياه في ظل جانحة كورونا

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صرح اللواء اللواء هشام دره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة سجلت أعلى معدل أستهلاك للمياه منذ فترة بدء إتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث إزداد معدل الإستهلاك خلال الفترة من شهر يناير حتي شهر مايو ٢٠٢٠م بمقدار ٣ مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لإستخدامها الضروري في أعمال التطهير سواء للأفراد أو المؤسسات.



واضاف سيادته ان الشركة لا تدخر جهدا من اجل تحسين مستوي الخدمة وتناشد الشركة المواطنين بضرورة سداد فواتير المياه المستحقة عليهم حتي تتمكن الشركة من الإستمرار فى تقديم الخدمة.



عقد الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس" مع الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق، وذلك لمناقشة مشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق، وإيجاد الحلول العاجلة المناسبة لها، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.



حضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمتابعة، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.



وقال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أن الهدف من الاجتماع إيجاد حل عاجل لمشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحرى، استنادًا على الاقتراح المقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، موضحًا انه تم عقد الاجتماع لمناقشة الحلول العاجلة ووضع تصور للبدء فى التنفيذ الفوري وتوفير التمويل اللازم لذلك.



وأشار الى الاتفاق على قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحديد استشاري لدراسة وتقييم الحل العاجل لمشكلة ضَعف المياه بالقرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ الحل المقترح، كما تقوم الشركة بدعم وتوفير سيارات مياه الشرب لهذه القرية فى أماكن ومواعيد محددة لتخفيف العبء عن أهالي القرية.



وفيما يخص رد الشيء لأصله، فقد تم تكليف مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة مدى إمكانية إعادة تقييم تكلفة رد الشيء لأصله، والإسرع فى الانتهاء من ذلك.



حيث قام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بزيارة لمستشفيي "فيديمين" المركزي بسنورس، والصدر بمدينة الفيوم، للوقوف على مدى جاهزيتهما لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، ومراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، والتأكد من انتظام الأطقم الطبية، وتوفير الرعاية الطبية للمترددين على المستشفيات، وذلك بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم.



تأتى الجولة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات والمراجعة المستمرة للإجراءات الوقائية بالمستشفيات، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومدى التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة على مدى اليوم.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ، والسكرتير العام، تفقدا خلال جولتهما بمستشفى فيديمين المركزى عددًا من أقسام المستشفى، وتم مراجعة دفاتر استقبال المرضى، ودفاتر الحضور والانصراف، ونوبتجيات الأطقم الطبية، وموقف المستلزمات الطبية بالمخازن، كما تفقدا القسم الذى يجرى تجهيزه بالمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، لافتًا أن نائب المحافظ كلف، مسئولى التفتيش المالى والإدارى، بمراجعة آليات صرف المستلزمات الطبية من الكمامات ووسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال ثبوت مخالفات.



كما وجه نائب المحافظ، رئيس الوحدة المحلية بقرية فيديمين، بالمراجعة الدورية لمستشفى فيديمين المركزى صباحًا ومساءً، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات المقررة، كما وجه إدارى مستشفى فيديمين، بحصر جميع احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال تجهيز قسم عزل حالات كورونا بالمستشفى حتى يتسنى الانتهاء منه فى أسرع وقت.