إنشاء استاد النادي المصري الجديد بنفس الموقع القديم ومدينة رياضية شرق بورسعيد.. نتائج لقاء المحافظ ووزير الشباب

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أسفر لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء استاد النادي المصري الجديد بنفس الموقع القديم ومدينة رياضية شرق بورسعيد.



كان وزير الشباب والرياضة، قد بحث مع محافظ بورسعيد، وبحضور الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية والجهات الاستشارية، والنائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، البدء فى انهاء إجراءات انشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد الواقعة بشرق بورسعيد، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وقالت محتفظة بورسعيد في بيان رسمي لها، أنه تم الاتفاق على ان تقدم هذه المدينة الرياضية جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية ولتصبح جزء من مدينة سلام بورسعيد التى تعد بدورها امتدادا للنهضة الشاملة التى تشهدها المحافظة، لتلتحم بذلك مع أوجه التطوير الخدمى والعمراني الذى تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة.





كما تضمن الاحتماع الاتفاق على البدء فى انشاء استاد النادى المصرى الجديد بنفس موقع الاستاد القديم الموجود حاليا بطاقة استيعابية تسع ١٢ الف متفرج وسيتم تنفيذه وفقا لاحدث التقنيات الفنية والمعمارية بما يتناسب ويتوافق مع جهود البناء والتنمية الشاملة التى تشهدها بورسعيد فى شتي المجالات.



وفى ضوء التنسيق الذى يجرى مع مختلف الجهات المعنية اجرى الدكتور اشرف صبحي ومعه اللواء عادل الغضبان اتصالا هاتفيا مع المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم الاتفاق مع اختيار موقع المدينة الرياضية بمدينة سلام بورسعيد بما يتماشى مع النسق المعمارى للمدينة الجديدة ووفقا لرؤية القيادة السياسية التى تستهدف تقديم أفضل خدمة لأكبر عدد ممكن من سكان المحافظة.



وأوضح البيان، أنه بإضافة تلك المنشآت تصبح مدينة سلام بورسعيد أحد أهم إضافات التطور المعمارى والمدن الجديدة التي تنشأ بتكليف ووفقًا لرؤية القيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".