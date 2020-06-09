قطر تسجل 1721 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، 5 وفيات و1721 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 62 والإصابات إلى 71879 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تعافي 1634 شخصاً من المرض، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 47569 حالة.

وأكدت وزارة الصحة القطرية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 16 حالة للعناية المركزة؛ بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حالياً إلى 236 حالة.

وكانت وزارة الصحة القطرية، قالت: ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وذكرت وزارة الصحة القطرية، أن حالات الوفاة الخمس التي تم تسجيلها اليوم تعود لأشخاص يبلغون من العمر 65 و78 و80 و74 و53 عاماً.

وكشفت الصحة القطرية، أن العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وصل إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تسجيل 127,1 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 130,4 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 6 ملايين و639092.

وحسب إحصائيات الجامعة، فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 391249، فيما تماثل مليونان و872731 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و872,6 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (34021)، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة (108211 وفاة) وبريطانيا (39987).